YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta Jandarma’dan narkotik uygulaması

Kars’ta Jandarma’dan narkotik uygulaması

KARS HABERLERİ  | 24.08.2020 15:52 | Son Güncelleme

Kars’ta 249 jandarmanın katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 249 jandarmanın katılımıyla yapılan uygulamada, 84 mekruh bina, 84 riskli bölge Köy, sokak, park ve 853 aracın kontrol edildi.Uygulama da 2 bin 137 kişi sorgulandı, 357 kişinin üst araması yapılırken, 8 adreste arama yapıldı.

Kars’ta 249 jandarmanın katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.
Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca 249 jandarmanın katılımıyla yapılan uygulamada, 84 mekruh bina, 84 riskli bölge Köy, sokak, park ve 853 aracın kontrol edildi.
Uygulama da 2 bin 137 kişi sorgulandı, 357 kişinin üst araması yapılırken, 8 adreste arama yapıldı. Yapılan aramada 2 bin 939 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 1 yoklama kaçağı yakalandı ve 8 araca toplam 6 bin 518 lira idari para cezası uygulandı.
Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Kars İl Jandarma Komutanlığı, asli vazifesi olan tüm vatandaşlarımızın emniyet ve huzuru ile asayişin temin ve muhafazasını sağlamak için sorumluluk sahasında faaliyetlerine kesintisiz olarak devam etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Esnekliğini sergiledi Esnekliğini sergiledi
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Samsunspor Trabzonspor’la hazırlık maçı yapacak
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Rektör Uzun, OSTİM’de "Filyos Limanı ve Endüstrisi Bölgesi Projesi"ni anlattı
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Kırıkkale'de çıkan kavgada silahla yaralanan genç öldü
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Konya'da yaban keçisi avına 61 bin 998 lira ceza
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Hayvanseverler sitede camda asılı bulunan kedi için toplandı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı
Bilecik'te kablo hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 6 kişi gözaltına alındı

Kars Namaz Vakitleri 24 Ağustos Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:20
Öğle
12:15
İkindi
15:59
Akşam
19:00
Yatsı
20:26

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Ağustos Pazartesi

Sıfa Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek
Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Kağızman'da yaşmak tutmak
Kağızman'da yaşmak tutmak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.