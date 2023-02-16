Kars’ta jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Kars İl Jandarma ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Arpaçay’da önceden tespit edilen şüpheli 8 kişiye ait 5 ev ve eklentilerine eşzamanlı operasyon düzenlendi. Ekipler şüpheli 8 kişiyi gözaltına alırken, ev eklentilerinde yapılan aramada, 1 tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 4 av tüfeği ve silahlara alt 3 şarjör, 2 muşta, 1 muştalı bıçak, 5 cep telefonu, 2 kütüklük ve 93 mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli 8 kişi Jandarma Komutanlığı’na getirilirken, ele geçirilerek el konulan silahlar kriminal inceleme yapılmak üzere Jandarma Kriminal Merkezine gönderildi.

Gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

