YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta jandarmadan trafik denetimi

Kars’ta jandarmadan trafik denetimi

KARS HABERLERİ  | 13.07.2020 14:06 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerince trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca 147 jandarmanın katılımıyla radar ile hız kontrolü, ticari taksi, yük ve yolcu taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik , “Türkiye Özel Trafik Uygulaması” yapıldı.Uygulamada, 2 bin 642 aracın kontrol edildi.

Kars’ta jandarma ekiplerince trafik denetimleri aralıksız devam ediyor.
Kars İl Jandarma Komutanlığı’nca 147 jandarmanın katılımıyla radar ile hız kontrolü, ticari taksi, yük ve yolcu taşıyan araç kontrolü, emniyet kemeri ve seyir halinde cep telefonu kullanan sürücülere yönelik , “Türkiye Özel Trafik Uygulaması” yapıldı.
Uygulamada, 2 bin 642 aracın kontrol edildi. 30’u hız kurallarına uymamak, 55’i diğer kural ihlallerinden olmak üzere 85 araca toplam 30 bin 100 lira idari para cezası kesildi. 14 araç ise trafikten men edil.
Öte yandan jandarma ekiplerince denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın Huawei Watch GT 2 serisi ile zamanı kusursuz yaşayın
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Kocaelispor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlanıyor

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Konyaspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Başkan Erdem’den işçilere bayram müjdesi

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

Mamak’ı lavanta kokusu sardı

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

İzmir'de otomobilin çarptığı kişi hayatını kaybetti

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Kıyı sarımsakları Körfez’e renk kattı

Kars Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
02:48
Sabah
04:41
Öğle
12:18
İkindi
16:16
Akşam
19:46
Yatsı
21:30

Kars Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Hayat Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Kars'ta ayının saldırdığı kişi öldü

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.