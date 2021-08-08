Kars'ta jandarmadan yaralı arı kuşuna şefkat eli

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan arı kuşu tedavi altına alındı.

Sarıkamış ilçesi Karaurgan Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan arazi kontrollerinde doğada yaralı halde arı kuşu bulundu.

Jandarma ekipleri durumu Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler yaralı arı kuşunu teslim aldı.

Kanadından yaralı olduğu tespit edilen arı kuşu, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Arı kuşunun tedavisinin ardından yeniden doğaya bırakılacağı öğrenildi.



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