Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kerkenez, tedavinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi esnasında kanadı incinmiş bir kerkenez buldu. Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Yaralı kuşun teslim edildiği doğa koruma görevlileri, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde kerkenezi tedaviye aldı.

Kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.



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