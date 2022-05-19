YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

19.05.2022 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kerkenez tedaviye alındı

Kars'ta jandarma ekiplerince yaralı halde bulunan kerkenez, tedavinin ardından doğaya salınacak.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler devriye görevi esnasında kanadı incinmiş bir kerkenez buldu. Ekipler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü görevlilerine bildirdi.

Yaralı kuşun teslim edildiği doğa koruma görevlileri, Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezinde kerkenezi tedaviye aldı.

Kuş, tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdüGenç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
Denizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve oğulları, toprağa verildiDenizli'deki trafik kazasında hayatını kaybeden çift ve oğulları, toprağa verildi
ING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finaliING Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finali
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 19 Mayıs Perşembe

İmsak
02:53
Sabah
04:41
Öğle
12:09
İkindi
16:05
Akşam
19:28
Yatsı
21:07
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Canlı yayında cinsel taciz! Yüzlerce kişinin arasında dokundu

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.