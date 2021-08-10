Kars'ta jandarmanın yaralı bulduğu kuş tedaviye alındı

Kars'ın Selim ilçesinde jandarma ekiplerince yaralı bulunan kerkenez kuşu, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

İlçe kırsalında yaralı halde kerkenez kuşu bulan Akçakale Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliğine bilgi verdi.

Bölgeye gelen ekipler, yaralı kerkenezi, Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye aldı.

Kerkenez, tedavisinin ardından bulunduğu yerde doğaya bırakılacak.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz