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Kars'ta kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira ceza kesildi

18.09.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira ceza kesildi

Kars'ın Selim ilçesinde, kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira para cezası uygulandı.

Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Akpınar köyü kırsalında 2 kişinin şahin avladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Jandarma Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, şahin avladıkları tespit edilen O.A. ile S.A. suçüstü yakalandı.

Şahıslara 5 bin 600 lira tazminat, 11 bin 160 lira da idari olmak üzere toplamda 16 bin 760 lira para cezası kesildi.

Ekipler, şahısların av malzemelerine de el koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Selim Şahin kaçak

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