Kars'ta kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira ceza kesildi

Kars'ın Selim ilçesinde, kaçak avlanan 2 kişiye 16 bin 760 lira para cezası uygulandı.
Allahuekber Dağları Milli Parkı Şefliği ekipleri, ilçeye bağlı Akpınar köyü kırsalında 2 kişinin şahin avladığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Jandarma Hayvan Durumu İzleme (HAYDİ) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, şahin avladıkları tespit edilen O.A. ile S.A. suçüstü yakalandı.
Şahıslara 5 bin 600 lira tazminat, 11 bin 160 lira da idari olmak üzere toplamda 16 bin 760 lira para cezası kesildi.
Ekipler, şahısların av malzemelerine de el koydu.
Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz