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Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 21.02.2020 12:36 | Son Güncelleme

Kars’ta bin 527 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs ile yolculuk eden ve Digor yolu TOKİ lojmanları civarında otobüsten inen bir şahıstan 137 paket, Kağızman - Selim arası köy yolunda durdurulan aracın taban kısmına saklanmış bin 390 paket olmak üzere toplam bin 527 kaçak sigara ele geçirildi.Ele geçirilen sigaraları muhafaza altına alan polis, olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

Kars’ta kaçak sigara ele geçirildi

Kars’ta bin 527 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehirlerarası otobüs ile yolculuk eden ve Digor yolu TOKİ lojmanları civarında otobüsten inen bir şahıstan 137 paket, Kağızman - Selim arası köy yolunda durdurulan aracın taban kısmına saklanmış bin 390 paket olmak üzere toplam bin 527 kaçak sigara ele geçirildi.
Ele geçirilen sigaraları muhafaza altına alan polis, olayla ilgili şüpheliler hakkında yasal işlem başlattı.

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