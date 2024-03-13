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Kars'ta kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

AA AA
13.03.2024 10:03
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Kars'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre edilerek yasa dışı ürün ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, kent merkezi ve Selim ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan 4 kişinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 1 elektrikli sigara sarma makinesi, 16 bin boş/doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 27 şişe gümrük kaçağı alkollü içki, 20 litre etil alkol, 13 kilo 800 gram kıyılmış tütün, 1 pompalı tüfek, 2 şarjör, 13 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Kars kaçakçılık operasyon

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