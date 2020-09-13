Kars’ta kadın ve çocuk dilenciler vatandaşları bıktırdı

Kars’ta vatandaşların manevi duygularını suiistimal eden kadın ve çocuk dilenciler vatandaşı bıktırdı.

Kentte çoğunluğu dışarıdan gelen, çocuklarını kucaklarına alarak köşe başlarında dilenen dilenciler, vatandaşları ve esnafı huzursuz ediyor. Adeta zorla vatandaşlardan para isteyen dilenciler, kendilerine yardım etmeyen vatandaşlara da tepki gösteriyor.

Kars’ta son zamanlarda yaşanan dilenci artışı vatandaşları ve esnafın canına tak ettirdi. Cadde, sokak ve mahallelerde evlere kadar giden dilenciler kapı kapı gezmeleri vatandaşları huzursuz ediyor. Dilencilerden huzursuz olan vatandaşlar ise yetkililerden konuya çözüm üretmesini bekliyor.

Dilencilerin rahat bir şekilde cadde ve sokaklarda gezmelerinin insanları rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, “Her cadde de karşımıza bir dilenci çıkıyor. Çoğu farklı illerden geliyor. Bunlara bir çözüm bulunmalı, 8-10 yaşlarında çocuk dilenciler dahi var. Bunlar işyerlerine musallat olmuş, yardım istiyorlar vermeyince taş atıyor, hatta küfür dahi ediyorlar. Bunlara kim önlem alacak. Polisten korkmuyorlar, zabıta da ilgilenmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık” dediler.

Özellikle belediye zabıta ekiplerinin buna bir çözüm bulması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Şehir merkezinde dilenci sayısında artış var, yetkililer bu konuya çözüm bulsunlar. Zabıta neden bunlara müsaade ediyor. Kadın ve çocuk olduğu için bir şey diyemiyoruz. Ama onlar bizleri huzursuz ediyor. Biran evvel yetkililer dilenci sorununa çözüm bulmalı” diye tepki gösterdiler.

Kars’ta son günlerde artan dilenci sayısı dikkat çekerken, dilencilerin kenttin en işlek caddelerinde ellerini kollarını sallayarak hareket etmeleri ise gözlerden kaçmıyor.



