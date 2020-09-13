YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta kadın ve çocuk dilenciler vatandaşları bıktırdı

Kars’ta kadın ve çocuk dilenciler vatandaşları bıktırdı

KARS HABERLERİ  | 13.09.2020 10:30 | Son Güncelleme

Kars’ta vatandaşların manevi duygularını suiistimal eden kadın ve çocuk dilenciler vatandaşı bıktırdı.Kentte çoğunluğu dışarıdan gelen, çocuklarını kucaklarına alarak köşe başlarında dilenen dilenciler, vatandaşları ve esnafı huzursuz ediyor.

Kars’ta kadın ve çocuk dilenciler vatandaşları bıktırdı

Kars’ta vatandaşların manevi duygularını suiistimal eden kadın ve çocuk dilenciler vatandaşı bıktırdı.
Kentte çoğunluğu dışarıdan gelen, çocuklarını kucaklarına alarak köşe başlarında dilenen dilenciler, vatandaşları ve esnafı huzursuz ediyor. Adeta zorla vatandaşlardan para isteyen dilenciler, kendilerine yardım etmeyen vatandaşlara da tepki gösteriyor.
Kars’ta son zamanlarda yaşanan dilenci artışı vatandaşları ve esnafın canına tak ettirdi. Cadde, sokak ve mahallelerde evlere kadar giden dilenciler kapı kapı gezmeleri vatandaşları huzursuz ediyor. Dilencilerden huzursuz olan vatandaşlar ise yetkililerden konuya çözüm üretmesini bekliyor.
Dilencilerin rahat bir şekilde cadde ve sokaklarda gezmelerinin insanları rahatsız ettiğini belirten vatandaşlar, “Her cadde de karşımıza bir dilenci çıkıyor. Çoğu farklı illerden geliyor. Bunlara bir çözüm bulunmalı, 8-10 yaşlarında çocuk dilenciler dahi var. Bunlar işyerlerine musallat olmuş, yardım istiyorlar vermeyince taş atıyor, hatta küfür dahi ediyorlar. Bunlara kim önlem alacak. Polisten korkmuyorlar, zabıta da ilgilenmiyor. Ne yapacağımızı şaşırdık” dediler.
Özellikle belediye zabıta ekiplerinin buna bir çözüm bulması gerektiğini ifade eden vatandaşlar, “Şehir merkezinde dilenci sayısında artış var, yetkililer bu konuya çözüm bulsunlar. Zabıta neden bunlara müsaade ediyor. Kadın ve çocuk olduğu için bir şey diyemiyoruz. Ama onlar bizleri huzursuz ediyor. Biran evvel yetkililer dilenci sorununa çözüm bulmalı” diye tepki gösterdiler.
Kars’ta son günlerde artan dilenci sayısı dikkat çekerken, dilencilerin kenttin en işlek caddelerinde ellerini kollarını sallayarak hareket etmeleri ise gözlerden kaçmıyor.

Kars’ta kadın ve çocuk dilenciler vatandaşları bıktırdı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyorBu binayı görenler şaşkınlığını gizleyemiyor
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tedavi gördüğü hastane koridorunda nikahları kıyıldı
Tedavi gördüğü hastane koridorunda nikahları kıyıldı
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
AK Parti heyeti Aizonai Antik Kenti’ni ziyaret etti
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Van Spor FK’den 2 transfer daha
Manisa’da orman yangını
Manisa’da orman yangını
Kapya biber korona virüse kurban gitti
Kapya biber korona virüse kurban gitti
Buharkent’te sağanak yağış etkili oldu
Buharkent’te sağanak yağış etkili oldu

Kars Namaz Vakitleri 13 Eylül Pazar

İmsak
04:13
Sabah
05:39
Öğle
12:09
İkindi
15:40
Akşam
18:28
Yatsı
19:48

Kars Nöbetçi Eczaneler13 Eylül Pazar

Canan Eczanesi
Merkez
Kagızman Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Kars ASKF’den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması
Kars ASKF’den Kağızman Gençler Birliği ve Yolspor açıklaması
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
Sarıkamış Motorize Tugayı Komando Tugayı Oldu
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
Torundan dedeye duygulu veda mektubu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.