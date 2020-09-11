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Kars'ta kafede iskambil oynayan 4 kişiye 47 bin 82 lira ceza kesildi

KARS HABERLERİ  | 11.09.2020 16:28 | Son Güncelleme

Kars'ta kafede iskambil oynayan 4 kişiye 47 bin 82 lira ceza kesildi

Kars'ta bir kafede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları, alkol alıp sigara içerek iskambil oynadıkları belirlenen 4 kişiye 47 bin 82 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir kafede denetim yaptı.

Denetimde, iskambil oynadıkları belirlenen, kafenin sahibinin de aralarında yer aldığı 4 kişiye, sosyal mesafe kuralına uymadıkları, alkol alıp kapalı mekanda sigara içtikleri gerekçesiyle toplam 47 bin 82 lira idari ceza uygulandı.

Kentte ayrıca 4 halk otobüsü sürücüsüne Kovid-19 tedbirlerine rağmen ayakta yolcu aldığı için 3 bin 150'şer lira, 1 yolcuya da maske takmadığı için 900 lira ceza verildi.

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