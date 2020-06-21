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Kars'ta kan davalı 2 aile Babalar Günü'nde barıştırıldı

KARS HABERLERİ  | 21.06.2020 20:20 | Son Güncelleme

Kars'ta kan davalı 2 aile Babalar Günü'nde barıştırıldı

Kars'ın Kağızman ilçesinde 3 yıl önce 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavga sonrası 2 aile arasında başlayan kan davası, Babalar Günü'nde, Kaymakam İshak Çınar ve kanaat önderlerinin devreye girmesiyle barışla sonlandırıldı.

İlçeye bağlı Günindi köyünde 3 yıl önce 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Güneş ve Kılıç aileleri arasında başlayan kan davasının büyümemesi için yörenin kanaat önderleri tarafları barıştırmaya çalıştı.

Kağızman Kaymakamı Çınar'ın da girişimleriyle aileler barışmayı kabul etti. Kağızman Hz. Hamza Camisi'nde bir araya getirilen husumetli 2 aile, camide okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından barıştırıldı.

İshak Çınar, yaptığı konuşmada, 3 yıl önce Günindi köyünde aileler arasındaki olumsuz bir olay yaşandığını ve bugün barışla sonlandırıldığını söyledi.

- "Babalar ağlamasın, çocuklar da babaları için ağlamasın"

Olayın barışla sonlandırılmasının sevindirici olduğunu ifade eden Çınar, "Bugün Kağızman'ın bayramı, çünkü ilçemizdeki huzuru arttırmaya yönelik bu örnek toplanmada 3 yıl sonra 2 aileyi barıştırdık. Babalar Günü'ne denk gelen bu anlamlı barış ziyaretinde 'babalar ağlamasın, çocuklar da babaları için ağlamasın' diyerek bu tür olumsuzlukları yaşayan ailelere bugünün örnek olmasının temennisinde bulunarak, katılanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kanaat önderi Hacı Abubekir Parlak da barışma için emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bütün müminler kardeştir, müminler müminlere yardımcı olur. Müminler arasında 3 günden fazla küs kalınması haramdır. Bu barışta bir sünneti seniyyedir. Barışa katkı sağlayan Kaymakamımız Çınar ve herkesten Allah razı olsun." dedi.

Törene, Kağızman Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erdem Sarıbaş, İlçe Emniyet Müdürü Erkan Sönmez, İlçe Müftüvekili Mehmet Demirden, AK Parti Kağızman İlçe Başkanı Nuri Turan ile Güneş ve Kılıç ailelerinin fertleri katıldı.

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