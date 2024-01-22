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Kars’ta kar 17 köy yolunu kapattı

İHA İHA
22.01.2024 11:35 | Son Güncelleme:
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Kars’ta kar yağışı ve tipi 17 köy yolunu ulaşıma kapattı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Kars’ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. kar ve tipinin etkili olduğu kentte, Merkez Akdere, Akyaka’ya bağlı İbiş, Kayadöven, Süngüderesi, Arpaçay’a bağlı Akmazdam, Bozyiğit, Dağköy, Gülyüzü, Kardeştepe, Kıraç, Taşbaşı, Melikköy, Taşdere, Taşlıağıl, Tepeköy, Digor’a bağlı Şatıroğlu, Şirinköy olmak üzere toplam 17 köyün Kars ile bağlantısı kesildi.
Yolları kapalı bulunan köyler için İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği karla mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı. Bir çok noktada aynı anda yürütülen çalışmalar bölgede etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor. Özel İdare karla mücadele ekiplerinin kısa sürede kapalı köy yollarını açması bekleniyor. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürüyor.

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