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  4. Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı

Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı

KARS HABERLERİ  | 16.01.2020 18:59 | Son Güncelleme

Kars'ta kar nedeniyle mahsur kalan aileyi JAK timleri kurtardı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan aileyi Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri kurtardı.

İlçeye bağlı Kızılçubuk köyü yakınlarında etkili olan kar nedeniyle bir aile otomobilleriyle mahsur kaldı.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine olay yerine İlçe Jandarma Komutanlığı JAK timleri sevk edildi.

Jandarma ekiplerince yapılan 2 saatlik çalışma sonucu 4 kişilik aile kurtarıldı.

Aile daha sonra kendilerini kurtaran ve ilçe merkezine getiren JAK timleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars mahsur kalan aile

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