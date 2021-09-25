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Kars'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan karı koca kurtarıldı

25.09.2021 09:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kakaç köyü muhtarı Beyzade Şimşir: - "Bu tarihte daha önce o bölgede kar görülmemişti. Kar bastırması nedeniyle mahsur kaldılar. Köye gelen ekiplerle mahsur kalan vatandaşları aldık. Sağlık kontrolleri yapıldı ve durumları iyi"

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kar nedeniyle 2 bin 900 rakımdaki Kakaç Yaylası'nda mahsur kalan kadın ve kocası kurtarıldı.

Türkiye-Ermenistan sınırında bulunan yayladan araçlarıyla Kakaç köyüne dönen Reşit (70) ve eşi Besti Tuğ (67), kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, UMKE ve İl Özel İdaresi personeli sevk edildi.

Kar ve sis nedeniyle görüş mesafesinin de düştüğü 2 bin 900 rakımdaki yaylada İl Özel İdaresinin iş makineleriyle yol açması sonucu kurtarma ekipleri bir süre araçlarla yaylaya doğru ilerledi.

- Araçlar çıkamayınca kepçeyle kurtarıldılar

Kar ve çamur nedeniyle araçlar çıkamayınca kadın ve kocası, kepçeyle mahsur kaldıkları bölgeden alınarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.

Ambulansta sağlık kontrolleri yapılan Tuğ çifti, daha sonra köylerine götürüldü.

Reşit Tuğ, ani kar yağışı nedeniyle dönüş yolundaki zirvede mahsur kaldıklarını belirterek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

Arpaçay İlçe Özel İdaresi Şantiye Şefi Ali Çobanoğlu ise iki vatandaşın mahsur kaldığı ihbarı üzerine harekete geçtiklerini anlattı.

Bölgede yoğun kar yağışının yaşandığını söyleyen Çobanoğlu, "Gidemediğimiz yere kepçe operatörümüz 4-5 kilometre yalnız giderek vatandaşlara ulaştı." ifadesini kullandı.

Kakaç köyü muhtarı Beyzade Şimşir de havaların soğumasıyla köylülerin yaylalardan dönüş yoluna geçtiğini belirterek, "Ancak yağmur ve karın etkili olmasıyla bir aile inemedi. Bu tarihte daha önce orada kar görülmemişti. Kar bastırması nedeniyle mahsur kaldılar. Köye gelen ekiplerle mahsur kalan vatandaşları aldık. Sağlık kontrolleri yapıldı ve durumları iyi." diye konuştu.

UMKE görevlisi Salih Ocak, 112'ye gelen ihbar üzerine ekiplerin seferber edildiğini, mahsur kalan vatandaşların yayladan alınarak sağlıklı şekilde köylerine ulaştırıldığını dile getirdi.

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