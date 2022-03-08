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Kars'ta kar ulaşımı aksatıyor

08.03.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar ulaşımı aksatıyor

Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini arttırdı.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı Kars-Erzurum kara yolunda ise ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oluyor.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars

Kars Namaz Vakitleri 9 Mart Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:23
Öğle
12:23
İkindi
15:38
Akşam
18:14
Yatsı
19:32
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

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