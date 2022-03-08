Kars'ta kar ulaşımı aksatıyor

Kars'ta etkili olan kar, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Kentte sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar, etkisini arttırdı.

Beyaz örtüyle kaplanan kentte, kara hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Ulaşımın güçlükle sağlandığı Kars-Erzurum kara yolunda ise ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kentin yüksek kesimlerinde ise tipi etkili oluyor.



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