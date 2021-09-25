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Kars'ta kar ve sonbahar renkleri güzel manzaralar oluşturdu

25.09.2021 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar ve sonbahar renkleri güzel manzaralar oluşturdu

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yağan kar, sonbahar renkleri ile bütünleşerek güzel manzaralar ortaya çıkardı.

İlçede etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı sarıçam ormanlarını beyaza bürüdü.

Sarıkamış Allahuekber Dağları Milli Parkı alanındaki Büyük Kumru Tepe ve Allahuekber Dağları'nda beyaz örtünün, sonbahar renklerinin hakim olduğu ormanla buluşması kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Yörede yaşayanlar güzel manzaranın keyfini çıkarmak için doğa yürüyüşü yaptı.

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