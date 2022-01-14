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Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 2 öğretmen kurtarıldı

14.01.2022 10:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar ve tipi yüzünden yolda mahsur kalan 2 öğretmen kurtarıldı

Kars'ta kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan 2 öğretmen, İl Özel İdaresi ekiplerince kurtarıldı.

İl genelinde olumsuz hava koşulları dolayısıyla bugün eğitime ara verilmesinin ardından, Güdeli köyünde görev yapan iki kadın öğretmen, otomobille kent merkezine gitmek için yola çıktı.

Etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan öğretmenler, İl Özel İdaresinden yardım istedi.

Ekiplerin iş makinesiyle 2 saatlik çalışması sonucu yol açılarak ulaşılan öğretmenlerin olduğu araç, görevlilerce uygun bir alana getirildi.

Öğretmenler daha sonra otomobille yola devam etti.

Yolun kaygan olması nedeniyle bazı sürücüler de araçlarına zincir takarak yola devam edebildi.

Köy sakinlerinden Oktay Metin, bölgede yoğun tipinin etkili oluğunu ifade ederek, "Yollarımız kapandı, greyder ve kepçe gelerek yollarımızı açtı, biz de köyümüze geldik." dedi.

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