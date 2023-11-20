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Kars'ta kar yağışına hazırlıksız yakalanan besiciler zor anlar yaşadı

20.11.2023 13:39 | Son Güncelleme:
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Kars'ta meralarda sürülerini otlatan besiciler, etkili olan kar nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yüksek kesimlerde etkili olan kar, etrafı beyaza bürüdü.

Sarıkamış ilçesindeki 2 bin 368 rakımlı Handere Geçidi yakınlarında hayvanlarını otlatan besiciler, kar yağışına hazırlıksız yakalandı.

Digor ilçesinde de yüksek kesimlerde etkisini gösteren yağış dolayısıyla çobanlar sürülerini kent merkezi yakınlarına güçlükle indirdi.

Besicilerden Kıyas Budak, AA muhabirine, karın aniden bastırdığını ifade ederek, "Sabah yağmur yağıyordu, koyunları otlatmaya getirdik, sonra kara çevirdi. Hayvanlar şimdi burada duruyor, eve döneceğiz." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kars Sarıkamış kar

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