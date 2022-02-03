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Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

03.02.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kar yığınları kamyonlarla şehir dışına taşınıyor

Kars'ta karla mücadele ekipleri, şehirdeki kar yığınlarını kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

Bir süredir etkili olan kar yağışı sonrası Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün talimatıyla ekipler, şehir merkezinde karla mücadele çalışması başlattı.

Belediye, İl Özel İdaresi ile Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri, caddeleri trafiğe kapatıp hem kaldırım hem de yollardaki karları temizledi.

Çalışmalar kapsamında kar yığınları, iş makineleriyle kamyonlara yüklenerek şehir dışına taşınıyor.

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