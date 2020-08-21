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Kars’ta kara av sezonu açılıyor

KARS HABERLERİ  | 21.08.2020 10:31 | Son Güncelleme

2021 kara av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor.Sezonun açılmasına bir kala avcılar hazırlıklarını tamamlarken, Yetkililer ise limitlere uymayan ve kaçak avlanan avcılar için tedbirler alıyor.Kars’ta 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan kara av sezonu öncesinde yetkililer, avcıları uyararak limitlere uymalarını istedi.

2021 kara av sezonu 22 Ağustos 2020 tarihinde başlıyor.
Sezonun açılmasına bir kala avcılar hazırlıklarını tamamlarken, Yetkililer ise limitlere uymayan ve kaçak avlanan avcılar için tedbirler alıyor.
Kars’ta 22 Ağustos 2020 tarihinde başlayacak olan kara av sezonu öncesinde yetkililer, avcıları uyararak limitlere uymalarını istedi. Yetkililer, avlanma belgeleri olan avcıların haftanın belirli günlerinde av yapabileceklerini ve kaçak avlananlara yasal işlem yapılacağını dikkat çektiler.
Buna göre avlanma; tüm bölgeler aynı gün 22 Ağustos 2020 tarihinde bıldırcın, üveyik, alakarga, küçük karga, ekin kargası, leş kargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacak.
Alınan karar uyarınca Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabilecek. Ayrıca yaban domuzu avı ilave olarak Salı günü de yapılabilecek.
Avcıların avlanma hakkını elde edebilmeleri için Avcılık Belgesi almaları ve belirlenen avlanma izin ücretini İl Şube Müdürlüklerinin döner sermaye işletmesine ait hesaplarına yatırmaları gerekmektedir.
Avcılar, Avlak Yönetim Bilgi Sisteminden (AVBİS), Avcı Avlakta Mobil Uygulamasından (AVA) ve 0850 888 06 06 numaralı çağrı merkezinden gerekli izni aldıktan sonra, genel ve devlet avlaklarda avlanabilecek.
Avcıların; Merkez Av Komisyonun Resmi Gazete ’de yayımlanan 19 sayılı Kararındaki yer alan diğer avlanma esas ve usullerine uymaları zorunludur.

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