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Kars’ta Karayolları Bölge Müdürlüğü bozulan yolları yapıyor

KARS HABERLERİ  | 05.07.2020 14:00 | Son Güncelleme

Kars’ta bozulan yollar karayolları ekiplerince yapılıyor.Karayolları 18.

Kars’ta bozulan yollar karayolları ekiplerince yapılıyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce bozulan yollarda çalışmalar aralıksız devam ediyor. Karayolları ekiplerince Kars-Susuz-Göle karayolunda yağmur ve çeşitli etkenlerden bozulan yollar yeniden asfaltla kaplanıyor. Ekipler, bir taraftan asfalt yaparken, diğer taraftan da yollarda trafik güvenliği açısından eksik levhalar ve ışıklandırma çalışmalarını sürdürüyor.
Kars’ta son günlerde etkili olan dolu ve sağanak yağmurlardan dolayı zarar gören ve bozulan yollar, hemen onarılıyor. Yol çalışmaları sürücüleri de memnun ediyor.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını ifade eden sürücüler, “Zorlu geçen kış ve ardından yağan yağmurlar yollarımızı bozmuştu. Yetkililer sağ olsun kısa sürede bozulan yollarımızı yaptı, emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.
Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü’nce ayrıca yollarda çeşitli nedenlerle zayi olan levhalar ve ışıklandırmaları yeniden revize ediliyor.

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