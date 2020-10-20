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Kars’ta kavga: 9 yaralı

KARS HABERLERİ  | 20.10.2020 13:18 | Son Güncelleme

Kars’ta köylüler arasında çıkan kavga da 9 kişi yaralandı.

Kars’ta köylüler arasında çıkan kavga da 9 kişi yaralandı. Yaralılar kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
Olay Aşık Murat Çobanoğlu Caddesi’nde meydana geldi. Aralarında önceden husumet olan Yücelen (Semavat) ve Çakmak köylerinde bir grup Murat Çobanoğlu Caddesi’nde karşılaştı. Önce sözlü olarak başlayan tartışma daha sonra büyüyerek silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü. Durum polise bildirildi. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis kavgayı güçlükle ayırırken, çıkan kavgada 9 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Eğitim, uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Altun Eczanesi
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Saglık Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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