YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Kars'ta kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

KARS HABERLERİ  | 10.04.2020 10:22 | Son Güncelleme

Kars'ta kavga ihbarına giden polislere pastalı sürpriz

Kars'ta, yapılan kavga ihbarına giden polis ekiplerine mahalle sakinlerince pasta ikram edildi.

İstasyon Mahallesi'nde site sakinleri arasında kavga olduğu yönündeki ihbar üzerine, polis ekipleri bölgeye sevk edildi.

Türk Polis Teşkilatının 175'inci kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla kendileri için hazırlanan sürprizden habersiz şekilde asılsız ihbar için söz konusu mahalleye giden polis ekipleri, pastayla karşılandı.

Mahalle ve site sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında yoğun mesai yapan polis ekiplerinin Polis Haftası'nı alkışlarla kutladı.

Pastanın üzerindeki mumları söndüren polisler, mahalleli ve site sakinlerine teşekkür etti.

Vatandaşlardan Caner Özyılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle polislerin yoğun şekilde çalıştığını anımsatarak, "Biz de kavga ihbarı vererek polisleri çağırdık ve pasta kestik. Polis Haftası'nı kutluyorum." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla' Kabus bitmiyor! 'Ölüm oranı gripten 10 kat fazla'
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
Anahtar Kelimeler:
Kars Kovid-19 pastalı sürpriz Polis Haftası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Kaymakam Aslan’dan ‘Polis Haftası’ mesajı

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Şehit ve gazi ailelerinden CHP’li Özel’e sert tepki

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Lüleburgaz’da üretilen maskeler sağlıkçılara teslim edildi

Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Sivas Belediyesi sağlık çalışanlarını unutmadı

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

İzmir'de tartıştığı genci bıçakla öldüren kişi tutuklandı

Kars Namaz Vakitleri 10 Nisan Cuma

İmsak
04:00
Sabah
05:30
Öğle
12:14
İkindi
15:54
Akşam
18:48
Yatsı
20:12

Kars Nöbetçi Eczaneler10 Nisan Cuma

Demir Eczanesi
Merkez
Sifa Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

Digor Kaymakamlığı dezenfekte çalışmaları yapıyor

Digor Kaymakamlığı’nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası

Digor Kaymakamlığı’nda okuma alışkanlığı kazandırma kampanyası

Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı

Arpaçay Belediyesi bahar temizliği başlattı

Kağızman'da kahve içme ve kahve falı

Kağızman'da kahve içme ve kahve falı

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.