Kars'ta kaza yapan otomobil ters döndü

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 otomobilden birisi ters döndü.
Tahire Aslantarım idaresindeki 34 VJ 9336 plaklı otomobil, Şehit Yusufbey Caddesi'nde, Mustafa Hayri Karabağ yönetimindeki 36 EY 708 plakalı otomobille dört yol kavşağında çarpıştı.
Kazanın şiddetiyle Aslantarım'ın kullandığı otomobil ters döndü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.