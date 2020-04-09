YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta kaza yapan otomobil ters döndü

Kars'ta kaza yapan otomobil ters döndü

KARS HABERLERİ  | 09.04.2020 21:18 | Son Güncelleme

Kars'ta kaza yapan otomobil ters döndü

Kars'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışan 2 otomobilden birisi ters döndü.

Tahire Aslantarım idaresindeki 34 VJ 9336 plaklı otomobil, Şehit Yusufbey Caddesi'nde, Mustafa Hayri Karabağ yönetimindeki 36 EY 708 plakalı otomobille dört yol kavşağında çarpıştı.

Kazanın şiddetiyle Aslantarım'ın kullandığı otomobil ters döndü. Kazayı görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri yolda güvenlik önlemi aldı. Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kaza nedeniyle trafiğe kapanan cadde, otomobillerin kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu Koronavirüsü yenen kadın: İçim yanıyor, dışım donuyordu
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!
Anahtar Kelimeler:
Kars Kaza

En Çok Okunan Yerel Haberler

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

Evden çıkamayan gencin pastası ayağına geldi

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

İzmir’de atık maske ve eldivenlere özel tıbbi kova

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü’ne yeni atama

Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı

Tatvan Belediyesinden esnafa ücretsiz maske dağıtımı

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Uzmanlar Sosyal Dayanışma Derneği’nden Milli Dayanışma Kampanyasına 10 Bin TL destek

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Başkan Ali Var: “Halkımızın ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız”

Kars Namaz Vakitleri 9 Nisan Perşembe

İmsak
04:02
Sabah
05:31
Öğle
12:14
İkindi
15:53
Akşam
18:47
Yatsı
20:10

Kars Nöbetçi Eczaneler 9 Nisan Perşembe

Çelebi Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Iğdır domatesi çıktı Kağızmanlı güldü

Kozlu fasulyesi görenleri büyülüyor

Kozlu fasulyesi görenleri büyülüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.