Kars'ta Kazım Karabekir'in kardan heykeli yapıldı

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Kazım Karabekir'in kardan heykelini yaptı.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'i vefatının 74. yıl dönümünde anmak isteyen Zengin, heykel çalışması yaptı.

Kazım Karabekir'in karargah olarak kullandığı şimdiki Gümrük Binası'nın bahçesine kar taşıyan ve iki gün çalışma yapan Zengin'in, kardan heykelinin açılışı yarın yapılacak.

Hanifi Zengin, AA muhabirine, kardan heykeli Kazım Karabekir Paşa'nın karargah ve ev olarak kullandığı binanın bahçesinde yaptığını belirterek, "Kazım Karabekir Paşa'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla kardan heykel çalışması yaptık. Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi olarak böyle bir çalışma yaptım. 2 gündür çalışıyorum, hava soğuk kardan heykel 26 Ocak'ta açılacak." dedi.

