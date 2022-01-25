YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta Kazım Karabekir'in kardan heykeli yapıldı

Kars'ta Kazım Karabekir'in kardan heykeli yapıldı

25.01.2022 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kardan heykelin açılışı yarın yapılacak

Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Muhammet Hanifi Zengin, Kazım Karabekir'in kardan heykelini yaptı.

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e verdiği destekle İstiklal Mücadelesi'nin kırılma noktasına adını yazdıran, Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer eden asker ve devlet adamı Kazım Karabekir'i vefatının 74. yıl dönümünde anmak isteyen Zengin, heykel çalışması yaptı.

Kazım Karabekir'in karargah olarak kullandığı şimdiki Gümrük Binası'nın bahçesine kar taşıyan ve iki gün çalışma yapan Zengin'in, kardan heykelinin açılışı yarın yapılacak.

Hanifi Zengin, AA muhabirine, kardan heykeli Kazım Karabekir Paşa'nın karargah ve ev olarak kullandığı binanın bahçesinde yaptığını belirterek, "Kazım Karabekir Paşa'nın ölüm yıl dönümü dolayısıyla kardan heykel çalışması yaptık. Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim üyesi olarak böyle bir çalışma yaptım. 2 gündür çalışıyorum, hava soğuk kardan heykel 26 Ocak'ta açılacak." dedi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakınCinsel hayatınızı önemsiyorsanız hemen o telefonu elinizden bırakın
Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…Küreğini alan otoyol kenarına koştu! Dikkat çeken görüntüler…
Dağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyorDağcılar Kars'taki Büyük Yahni Dağı'na tırmanıp şehitleri anıyor
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 25 Ocak Salı

İmsak
05:49
Sabah
07:17
Öğle
12:25
İkindi
14:59
Akşam
17:23
Yatsı
18:46
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Antalya'da kayıp kadının öldürüldüğü iddiasına ilişkin bir kişi daha gözaltına alındı

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

Yeni Malatyaspor, savunma oyuncusu Campi'yi transfer etti

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

GÜNCELLEME - Antalya-Mersin kara yolunun Gazipaşa-Anamur kesimi heyelan nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.