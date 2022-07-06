YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren ve tahliye edilen genç kız gazetecilere konuştu:

Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldüren ve tahliye edilen genç kız gazetecilere konuştu:

06.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk fakültesi okuyarak benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum"

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla tartıştığı kişiyi köy meydanında öldüren lise öğrencisi Azra E, hukuk öğrenimi görerek kendisi gibi mağdur gençlerin hayatlarına dokunmak istediğini belirtti.

Kars 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen duruşmada tahliye edilen Azra E, avukatı Sinan Erdağı ile bir araya geldi.

Azra E, gazetecilere, 3 yıldır fiziki takip ve tacize maruz kaldığını öne sürdü.

Benzer olaylarla karşı karşıya kalan gençlerden kendisi gibi davranmamalarını isteyen Azra E. şöyle konuştu:

"Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın. Benim başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Okulda olmam gerekirken cezaevine düştüm. Her insanın başına bu tarz olay gelebilir. Kendinizi savunun, ailenizle yaşadığınız olayları paylaşın. Bu durum beni olumsuz etkiledi. Cezaevinde psikolojim bozuldu. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım. Bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk fakültesi okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk fakültesi okuyarak benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum."

- Olay

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Kardeştepe köyünde kendisini rahatsız ettiği iddiasıyla 28 Şubat'ta tartıştığı Birdal Doğan'ı evinin yakınındaki köy meydanında silahla vurarak öldüren Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra E. hakkında hazırlanan iddianamede, "Tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıla kadar hapis cezası istenmiş, sanık dün görülen duruşmada tahliye edilmişti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü öne sürülen genç kız tahliye edildiKars'ta kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü öne sürülen genç kız tahliye edildi
Trabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybettiTrabzon'da fotoğraf çekerken 3 metrelik yükseklikten düşen kadın hayatını kaybetti
Niğde'de kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandıNiğde'de kafede oturan müşterilere düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Kars tahliye

Kars Namaz Vakitleri 6 Temmuz Çarşamba

İmsak
02:40
Sabah
04:36
Öğle
12:17
İkindi
16:16
Akşam
19:49
Yatsı
21:36
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

52 günlük kabus! Okul servisinden kaçırıp yerin altında sakladı

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Bu nasıl doğum günü kutlaması? Mezarı başında alkol içtiler

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Karısını ve oğlunu satırla öldürdü! Çırılçıplak kaçmaya çalıştı

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Öyle zararları var ki...

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.