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Kars’ta kenevir ele geçirildi

KARS HABERLERİ  | 14.06.2020 12:54 | Son Güncelleme

Kars’ta jandarma ekiplerince 3 bin 11 adet kök kenevir ele geçirildi.Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde Valilik kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Arpaçay İlçesi Telek Köyü mevkiinde bir kişinin evinin bahçesinde 2 bin 66 kök kenevir, yine Söğütlü Köyü mevkiinde bir kişinin bahçesinde ise bin 45 kök kenevir olmak üzere toplam 3 bin 11 kök kenevir ele geçirildi.

Kars’ta kenevir ele geçirildi

Kars’ta jandarma ekiplerince 3 bin 11 adet kök kenevir ele geçirildi.
Kars’ın Arpaçay İlçesi’nde Valilik kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı’nca yapılan titiz planlama, takip ve çalışma sonucunda Arpaçay İlçesi Telek Köyü mevkiinde bir kişinin evinin bahçesinde 2 bin 66 kök kenevir, yine Söğütlü Köyü mevkiinde bir kişinin bahçesinde ise bin 45 kök kenevir olmak üzere toplam 3 bin 11 kök kenevir ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli 2 kişi gözaltına alındı.
Ele geçirilen kenevir muhafaza altına alınırken, bölgeye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri çağrıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince kenevirler yakılarak imha edildi.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

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