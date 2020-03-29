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Kars’ta kent giriş-çıkışında korona denetimi

KARS HABERLERİ  | 29.03.2020 10:54 | Son Güncelleme

Korona virüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine getirilen yasağın başlamasıyla birlikte Kars’ın giriş çıkışlarında denetim artırıldı.

Korona virüsle mücadele kapsamında otobüs seferlerine getirilen yasağın başlamasıyla birlikte Kars’ın giriş çıkışlarında denetim artırıldı. Kentte trafik araçlarına ise üzerinde ‘evde kal’ yazılı ışıklı tabelalar monte edildi.
Yeni tip korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince kentin giriş ve çıkışlarında korona virüs denetimi yapıldı. Durdurulan araçlarda bulunanların sağlık ekipleri tarafından ateşi ölçüldü. 37-38 derece ateşi olan vatandaşlar bir süre bekletildi ve yeniden ateşi ölçüldü. Ateşi 36 dereceye düşen vatandaşlar yollarına devam etti. Sağlık ekipleri sürücülere ve yolculara 14 kuralı hatırlatarak, uyması gerekenleri anlattı.
Güvenlik güçleri ise sürücülere gidecekleri istikameti sorarak, acil ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu. Kentin giriş ve çıkışlarında polis ekiplerinin sürekli uygulama yapacağı öğrenildi.

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