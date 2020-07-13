Kars’ta kerkenez yavrusu tedavi altına alındı

Kars’ta duyarlı vatandaş tarafından bulunan yavru kerkenez tedavi altına alındı.

Kars’ın Akyaka İlçesi’ne bağlı Karahan köyünde yavru kerkenezi gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’ne bildirdi. Bölgeye gelen DKMP ekipleri vatandaş tarafından bulunan yavru kerkenezi muhafaza altına alırken, bir süre kerkenezin yuvasını aradı.

Yapılan incelemelerde yavru kerkenezin yuvasını bulamayan DKMP ekipleri, daha sonra

Yavru kerkenezi Kafkas Üniversitesi Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi.

Burada tedavi altına alınan kerkenez gelişimini tamamladıktan sonra tekrar doğal ortamına bırakılacak.

