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Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlıyı JASAT, saklandığı köy evinde yakaladı

10.03.2023 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı köyde gizlendiği evde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması-bulundurulması" ve "Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlemek suretiyle hırsızlık" suçundan aranan E.İ. (38) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ekiplerce yapılan çalışmada zanlının köyde bir evde gizlendiği tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda 13 yıl 3 ay 12 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.İ, yakalandı.

Adliyeye sevk edilen E.İ, cezaevine gönderildi.

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