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Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

25.11.2021 12:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu

Kars'ta etkili olan kar nedeniyle araçlarına kış lastiği almak ya da taktırmak isteyenler lastikçilerde yoğunluğa neden oldu.

Dün gece saatlerinde başlayan ve sabah saatlerinde etkisini artıran kar sebebiyle kent merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye, Sarıkamış ilçesinde ise 15 santimetreye ulaştı.

Kenti beyaza bürüyen kar sebebiyle araçlarına kış lastiği taktırmak ya da kış lastiği satın almak isteyenler, sabah erken saatlerde lastik satıcıları ile otomobil lastiği tamir edilen iş yerlerinin yolunu tutunca iş yerlerinde yoğunluk meydana geldi.

Kentte lastik satışı ve tamiri yapılan bir firmanın yöneticisi Muammer Sancar, kar yağışının başlamasıyla vatandaşların talebinin arttığını ifade ederek, "Kar yağdı, her yıl olduğu gibi lastik değişim yoğunluğumuz da başladı. Kar, kış Kars'a yakışıyor, Kars'ın doğal kimliği karla güzeldir. Son bir aydır yoğun şekilde verdiğimiz hizmeti vermeye devam edeceğiz. Her türlü kış lastiğimiz mevcut, sıkıntımız yok, istenilen ebatta, istenilen çeşitte kar, kış lastiğimiz mevcuttur, personellerimiz de tüm müşterilerimize sıkıntısız hizmet vermektedir." dedi.

Yöredeki vatandaşların kar yağmadan araçlarının lastiklerini değiştirmesi gerektiğini anlatan Sancar, "7/24 müşterilerimize hizmet ediyoruz, vatandaşlardan ricamız hava ısısına bağlı olarak lastik değişimi yapması lazım. Isı 7 derecenin altına düştüğü zaman vatandaşların araçlarına kış lastiğini takması lazım. Kış lastiğinin kar yağmadan, ayaz olmadan araca takılması gerekir." diye konuştu.

Sürücülerden Özkan Öztürk ise aracının lastiklerini değiştirmek için sırada beklediklerini dile getirerek, "Kış geldi, kar yağdı. Hava sıcaklığı eksi derecelere düşmeye başladı. Kar, buz olunca lastiklerin değişim zamanı geldi, biz de lastikleri değiştirdik." ifadesini kullandı.

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Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
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