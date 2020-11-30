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Kars’ta kış lastiği uygulaması başlıyor

KARS HABERLERİ  | 30.11.2020 13:15 | Son Güncelleme

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlıyor.1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması ile birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücülerden biran evvel kış lastiklerini taktırmaları istendi.Karayolunda araçların güvenli seyri için mevsimine göre uygun lastik kullanımı önemine dikkat çekilirken, 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlayacak.Yetkililer sürücülerin can ve mal güvenlikleri için biran evvel araçlarında kullandıkları yaz lastiklerini çıkararak kış lastiklerini taktırmalarına dikkat çekti.1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan ve 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek kış lastiği uygulamasına uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği uygulaması 1 Aralık 2020 tarihinden itibaren başlıyor.
1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan zorunlu kış lastiği uygulaması ile birlikte araçlarına kış lastiği taktırmak isteyen sürücülerden biran evvel kış lastiklerini taktırmaları istendi.
Karayolunda araçların güvenli seyri için mevsimine göre uygun lastik kullanımı önemine dikkat çekilirken, 1 Aralık 2020 ile 1 Nisan 2021 tarihleri arasında ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlayacak.
Yetkililer sürücülerin can ve mal güvenlikleri için biran evvel araçlarında kullandıkları yaz lastiklerini çıkararak kış lastiklerini taktırmalarına dikkat çekti.
1 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan ve 1 Nisan 2021 tarihinde sona erecek kış lastiği uygulamasına uymayan araçların sürücülerine 885 TL ceza kesilecek.

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