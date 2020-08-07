YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta Korona virüs denetimi

Kars’ta Korona virüs denetimi

KARS HABERLERİ  | 07.08.2020 14:38 | Son Güncelleme

Kars’ta Covid-19 mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.Salgınla mücadele kapsamında, 157 berber-kuaför-güzellik merkezi, 6 AVM ve AVM içi işletme, 259 ticari taksi, 1 pazar yeri, 320 toplu ulaşım aracı, 180 kahvehane-kıraathane, 2 hamam-sauna, 224 lokanta-restoran-kafe, 15 spor tesisi, 31 park ve piknik alanı, 17 konaklama tesisi, 11 çay bahçesi, 11 dernek lokali, 13 nikâh ve düğün salonu, 25 internet kafe-oyun salonu ve 236 cami denetlendi.Yetkililer, Korona virüs salgını ile mücadele tedbirlerine titizlikle uyulması maske-mesafe-hijyen konusunda esnaf ve vatandaşlar bilgilendirdi.Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

Kars’ta Covid-19 mücadele kapsamında denetimler hız kesmeden devam ediyor.
Salgınla mücadele kapsamında, 157 berber-kuaför-güzellik merkezi, 6 AVM ve AVM içi işletme, 259 ticari taksi, 1 pazar yeri, 320 toplu ulaşım aracı, 180 kahvehane-kıraathane, 2 hamam-sauna, 224 lokanta-restoran-kafe, 15 spor tesisi, 31 park ve piknik alanı, 17 konaklama tesisi, 11 çay bahçesi, 11 dernek lokali, 13 nikâh ve düğün salonu, 25 internet kafe-oyun salonu ve 236 cami denetlendi.
Yetkililer, Korona virüs salgını ile mücadele tedbirlerine titizlikle uyulması maske-mesafe-hijyen konusunda esnaf ve vatandaşlar bilgilendirdi.
Covid-19 tedbirleri kapsamında denetimlerin devam edeceği öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu İşte bu yılın sürpriz aşkları! Kimi arkadaşına, kimi hayranına aşık oldu
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Balık tutarken elektriğin akımına kapıldı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Kayserispor’dan teşekkür mesajı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Tellioğlu dualarla uğurlandı

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Kayserispor Lung ve Sapunaru ile sözleşme imzalayacak

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Limon bahçesinde uyuşturucu ele geçirildi

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Enver Cenk Kayserispor’a teşekkür etti

Kars Namaz Vakitleri 7 Ağustos Cuma

İmsak
03:24
Sabah
05:03
Öğle
12:18
İkindi
16:10
Akşam
19:23
Yatsı
20:56

Kars Nöbetçi Eczaneler 7 Ağustos Cuma

Günes Eczanesi
Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Sarıkamış Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu açıldı

Sel nedeniyle kapanan Kars-Kağızman kara yolu açıldı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

Kağızmanlı İş Adamı Turgut Kızıltaş'tan Hemşerilerine yemek

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.