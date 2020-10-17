Kars’ta Korona virüs denetimi

Kars’ta Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’ün katılımıyla Korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent genelinde bin 30 görevlinin ve 200 ekibin katılımıyla yapılan denetimlerde, işyerleri kontrol edildi. Vatandaşlara Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler hakkında bilgi verildi.

Vali, Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan’ın da eşlik ettiği ‘sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla yapılan denetimlerde Öksüz, vatandaşlardan kendileri ve sevdiklerinin sağlıkları için sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uymalarını istedi.

Kars’ta Korona virüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında denetimlerin aralıksız devam edeceği öğrenildi.

