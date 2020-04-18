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Kars’ta korona virüs uygulamaları

KARS HABERLERİ  | 18.04.2020 12:21 | Son Güncelleme

Kars’ta korona virüs tedbirleri kapsamında polis, uygulamalarını artırdı.

Kars’ta korona virüs tedbirleri kapsamında polis, uygulamalarını artırdı. Polisin yaptığı uygulamalarda çok sayıda vatandaşa kabahatler kanuna göre cezai işlem yapıldı.
Korona virüs salgınının önlenmesi kapsamında alınan tedbirlerin denetlenmesi amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirilen “Türkiye Güven Huzur Uygulaması (2020-3)" çerçevesinde Kars Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve ilçelerde denetimlere hız verdi.
Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde 604 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 65 yaş üstü 1 kişiye Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392 TL cezai işlem uygulandı. 20 yaş altı 17 kişiye Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi gereğince toplamda 6 bin 664 TL ceza kesildi.
Uygulamada, Sosyal mesafe kuralına uymayan 51 kişiye, Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince toplamda 25 bin 88 TL cezai işlem uygulandı.
Uygulamada ayrıca, 104 umuma açık yer kontrol edildi, 1 iş yerine sosyal mesafe kurallarına uyulmadığından Umumi Hıfzısıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3 bin 150 TL, 1 iş yerine ise 1774 Sayılı Kimlik Bildirmeme Kanunu Kapsamında tutanak tutuldu.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamada, 953 araç sorgulanırken, 5 araca toplam 2 bin 703 TL para cezası kesildi.

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