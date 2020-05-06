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Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

KARS HABERLERİ  | 06.05.2020 08:20 | Son Güncelleme

AK Parti Kars Milletvekilleri Video Konferans bağlantısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundular.Kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen 65.

Kars’ta Korona virüsten 6 kişi hayatını kaybetti

AK Parti Kars Milletvekilleri Video Konferans bağlantısıyla kentte görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileriyle bir araya gelerek gündeme ilişkin açıklamalarda bulundular.
Kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen 65. Hükümette Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Tarım Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, uzun süreden beri sır gibi saklanan ve basın mensuplarını bilgi verilmeyen Korona virüs, (Kovid-19) salgını ile ilgili açıklamalardan bulundular.
AK Parti Kars Milletvekilleri Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Korona virüs nedeniyle 6 kişin hayatını kaybettiği Kars’ta toplam vaka sayısının 136, iyileşen hasta sayısının 44, mevcut hastanede tedavi gören vaka sayısının 68 olduğunu açıkladılar.

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Cıvan Eczanesi
Merkez
Demir Eczanesi
Merkez
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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