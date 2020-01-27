YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta KÖYDES yatırımlarıyla vatandaşların yüzü gülüyor

Kars’ta KÖYDES yatırımlarıyla vatandaşların yüzü gülüyor

KARS HABERLERİ  | 27.01.2020 14:07 | Son Güncelleme

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Kars’ta 2019 Yılında 39.097.604 TL ödenek tahsis edildi.Köyler de ve diğer kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla, merkez ve ilçelere bağlı köyler de içme suyu, yol ve atık su, menfez gibi alt yapı hizmetlerine yönelik 138 proje uygulandı.

Köylerin Altyapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) kapsamında Kars’ta 2019 Yılında 39.097.604 TL ödenek tahsis edildi.
Köyler de ve diğer kırsal alanlarda yaşayan vatandaşların hayatını daha da kolaylaştırmak amacıyla, merkez ve ilçelere bağlı köyler de içme suyu, yol ve atık su, menfez gibi alt yapı hizmetlerine yönelik 138 proje uygulandı. Bu projelerin 51 içme suyu, 80 yol ve ulaşım hizmetleri ve 6’sı da kanalizasyon olurken, içme suyu sektöründe 51 projem tamamlandı.
“İçme suyu depoları, isale hatları, yeni tesisler ve bakım onarım” kapsamında uygulanan projeler için ise toplam 9.174.701,49 TL harcandı. Yol ve ulaşım sektöründe 80 projenin 78’i tamamlandı. 2 proje de devam ediyor. Köyler için 255 bin 575 metrekare kilit-parke yol yapımı tamamlanırken, 16 menfez yapımı, 29,6 kilometre BSK (Bitümlü Sıcak Karışım) asfalt yol yapımı tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu.
2019 yılı içinde yapımı gerçekleştirilen 80 proje için toplam 20.381.090,96 TL harcandı. Atık su çalışmalarında 6 projeden 4’ü tamamlanırken, 2 proje devam ediyor. 6 proje için 2.244.395,93 TL harcama yapıldı. Sulama kanalları çalışmaları olarak 1 bakım onarım çalışması bitirildi. Bu proje için 265.129,00 TL harcandı.
Kars’ta 2019 yılı içerisinde KÖYDES projelerinin gayet başarılı bir şekilde uygulandığı görüldü. 138 proje tamamlanarak köylerde 2019 yılı içerisinde KÖYDES projeleri kapsamında ciddi anlamda alt ve üst yapı çalışmaları yapıldı. 2020 yılı için KÖYDES kapsamında içme suyu sorunu olan tek bir köy bırakmamak ve köy yolları ağının da kalitesini yükseltmek, vatandaşların daha medeni şartlarda hayatlarını temin edebilmeleri için daha fazla hizmet götürme çabasıyla çalışmaların ve planlamaların yapılacağı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Metroda çılgına çeviren görüntü! Metroda çılgına çeviren görüntü!
Arpaçay’da ilk yardım farkındalık eğitimi verildiArpaçay’da ilk yardım farkındalık eğitimi verildi
SERKA destekleriyle 100 milyonluk yatırım yapılıyorSERKA destekleriyle 100 milyonluk yatırım yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Jandarma’dan kaçak akaryakıt operasyonu

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Deprem sırasından bir sitede yaşanan panik anları kameralara yansıdı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Kayserispor’da Hasan Hüseyin sakatlandı

Başkan Buluş güven tazeledi

Başkan Buluş güven tazeledi

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Milletvekili Sazak’a ‘katil misina ağlarla’ ilgili 40 sayfalık rapor ve fotoğraf sundu

Kars Namaz Vakitleri 27 Ocak Pazartesi

İmsak
05:48
Sabah
07:16
Öğle
12:25
İkindi
15:01
Akşam
17:25
Yatsı
18:47

Kars Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Pazartesi

Cıvan Eczanesi
Merkez
Tamer Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

BAL Ligi’nde Doğu derbisi

BAL Ligi’nde Doğu derbisi

Termometreler eksi 19’u gördü!

Termometreler eksi 19’u gördü!

Kağızman’da barış toplantısı

Kağızman’da barış toplantısı

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı gerçekleştirildi

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.