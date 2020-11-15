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Kars’ta köyler tek tek karantinaya alınıyor

KARS HABERLERİ  | 15.11.2020 12:06 | Son Güncelleme

Kars’ta son günlerde karantinaya alınan köylere bir yenisi daha eklendi.

Kars’ta son günlerde karantinaya alınan köylere bir yenisi daha eklendi. Kentte son olarak Selim ilçesine bağlı Karaçayı köyü karantinaya alındı. Karantinaya alınan köye giriş çıkışlar yasaklandı.
Konuyla ilgili Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Korona virüs (Kovid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Selim ilçesi Karaçayır köyü, karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.
Öte yandan Kars’ta Kovid-19 vakalarında artış görülürken, yetkililer vatandaşları maske, mesafe ve hijyen konusunda sürekli uyarıyor.

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