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Kars’ta köylerde yol çalışmaları sürüyor

KARS HABERLERİ  | 09.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Kars’ta köy yollarının yapımları aralıksız devam ediyor.

Kars’ta köy yollarının yapımları aralıksız devam ediyor. Köy yollarının kış gelmeden tamamlanması için yoğun çaba sarf ediliyor.
Kars İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği köy yollarında yapılan çalışmaları hızlandırdı. İl Özel İdaresi’ne bağlı ekipler, bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken, diğer taraftan da köy içi yollara kilit parke taş döşüyor.
İl Özel İdaresi ekiplerince Arpaçay’a bağlı Melik Köyü’nde yol çalışması başlatıldı. Ekipler, Melik Köy köy içi yol çalışmasını başlatması köylüler tarafından da sevinçle karşılandı.
Melik Köyü’ne gelen ekipler, köy içi yolu iş makineleriyle doldurarak düzenlemesini yapıyor. Dolgu çalışmaları tamamlandıktan sonra köy içi parke taş yolu yapımına başlanacak. Ekipler, kısa sürede Melik Köyü yollarını tamamlayarak köylülerin hizmetine açmayı planlıyor.

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