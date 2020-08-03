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Kars’ta köylerin çehresi değişiyor

KARS HABERLERİ  | 03.08.2020 14:28 | Son Güncelleme

Kars İl Özel İdaresi’nce yapılan yatırımlar, köylerin çehresini değiştiriyor.

Kars İl Özel İdaresi’nce yapılan yatırımlar, köylerin çehresini değiştiriyor. Yıllarca hizmetlerden mahrum kalan köyler, Özel İdare’nin yatırımlarıyla hayat buluyor.
Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nce kent genelinde bulunan köylere tek tek hizmet gidiyor. Devletin yatırımlarıma gören köylüler in ise yüzleri gülüyor.
Kars İl Özel İdare Genel Sekreterliği’nce köylerde beton ve sıcak asflat, köy içlerinde parke kilit taş yol, menfez, su depoları, yol yükseltme, taziye evleri yapım çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Pandemi sürecine rağmen köylerdeki yatırımlar hız kesmeden sürerken, vatandaşlar ise aldıklar hizmetlerde memnun kalıyor.
Yıllarca köylerinde doğru dürüst içme suyu olmadığını ifade eden köylüler, evlerimize kadar içme suyu geldi. Köyümüzde çamaşır makinesi yoktu, Şimdi eşlerimiz bulaşık makinesi de istiyor. Yollarımız yapıldı. Köy içi yollar yapıldı. Her türlü hizmet ayağımıza kadar geldi. Allah devletimize zeval vermesin” dediler.
2020 yatırım programı çerçevesinde 7 ilçe ve merkeze bağlı köylerde çalışmalar devam ediyor. İl Özel İdaresi ekipleri kış sezonuna kadar yürütülen çalışmaların bir tamamını bitirmeyi hedefliyor.
Kars İl özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce yürütülen çalışmaları Vali Türker Öksüz’de yakından takip ediyor. Yürütülen çalışmalar vatandaşların yüzünü güldürüyor.

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Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Yenı Cıvan Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
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