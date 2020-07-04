Kars’ta köylerin sorunları çözülüyor

Kars’ta köylerin sorunları tek tek çözülüyor. İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği’nce suyu olmayan veya suyu yetmeyen köylere içme suyu depoları yapılıyor.

Kars İl Özel İdaresi’nce, köylerdeki alt ve üst yapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. İl Özel İdaresi Kağızman’a bağlı Çukurayva Köyü’ne 75 tonluk su deposu yapıyor. Yapılacak su deposuyla Çukurayva köyündeki su sorunu çözüme kavuş olacak. Köylüler ise suya kavuşmanın mutluluğunu yaşayacak.

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 tedbirleri kapsamında, 2020 yılında hayata geçirilen projelerin aksamamasına dikkat edilirken, Özel İdare ekipleri kent merkezi ve ilçe köylerinde özverili ve gayretli bir şekilde çalışmalar yürütüyor.

Kars İl Özel İdaresi’nce kent genelinde sıcak asfalt, beton asfalt, menfez, içme suyu ishale hattı, kanalizasyon şebekesi hattı, köy içlerine parke taş döşenmesi ve köylerin ihtiyaçlarının karşılanması için su depoları yapılıyor.

Aynı anda bir çok noktada çalışma yürüten İl Özel İdaresi, yaptığı çalışmalarla vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesine de yardımcı oluyor. Yapılan çalışmalar vatandaşlar arasında memnuniyetle karşılanıyor.

