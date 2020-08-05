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Kars’ta köylülerin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

KARS HABERLERİ  | 05.08.2020 12:05 | Son Güncelleme

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarının umudu oldu.

Kars’ta köylülerin bulduğu yaralı leylek tedavi altına alındı

Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi yaban hayvanlarının umudu oldu. Bölge illerinden merkeze getirilen yaralı yaban hayvanları burada sağlıklarına kavuşuyor.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nin son misafiri ise Selim İlçesi’ne bağlı Gelinalan Köyü’nde köylüler tarafından bulunan yaralı leylek oldu.
Gelinalan Köyü’nde vatandaşlar tarafından bulunan ve sol ayağında kırık olduğu anlaşılan yaralı leylek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Kars Şube Müdürlüğü’ne teslim edildi. Vatandaşlar tarafından DKMP’ye ulaştırılan yaralı leylek buradan Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirildi. Uzman hekimler tarafından tedavi altına alınan ve sol bacağında kırık tespit edilen leyleğin tedavisine başlandı.
Kafkas Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’de tedavi altına alınan leylek tamamen iyileştikten sonra doğal ortamına bırakılacak.

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