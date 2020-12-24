YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Kars’ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı

KARS HABERLERİ  | 24.12.2020 13:26 | Son Güncelleme

Kars’ta bir işyerinde yasağa rağmen kumar oynayan 10 kişiyi polis suçüstü yakaladı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 10 kişinin kumar oynadığı bilgisi alındı.

Kars’ta kumar oynayan 10 kişi yakalandı

Kars’ta bir işyerinde yasağa rağmen kumar oynayan 10 kişiyi polis suçüstü yakaladı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince bir iş yerinde 10 kişinin kumar oynadığı bilgisi alındı. Bunun üzerine harekete geçen polis işyerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda kumar oynayan 10 kişi suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
Pandemi dolayısıyla alınan kararlara uymayarak kumar oynatan iş yeri sahibine ve 10 kişiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında toplam 46 bin 900 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca işyeri sahibine ‘Kumar Oynanması için Yer ve İmkan Sağlama’ suçundan adli işlem yapıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı Fenomenler zıvanadan çıktı! Yufkayla yaptıkları mide bulandırdı
Polisten 'sessiz ölüm' uyarısıPolisten 'sessiz ölüm' uyarısı

Kars Namaz Vakitleri 24 Aralık Perşembe

İmsak
05:51
Sabah
07:22
Öğle
12:12
İkindi
14:32
Akşam
16:52
Yatsı
18:18

Kars Nöbetçi Eczaneler24 Aralık Perşembe

Dılber Eczanesi
Merkez
Aras Eczanesi
Kagizman
Saglık Eczanesi
Sarikamis
Akın Eczanesi
Selim
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.