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Kars’ta Lavaşın Gölü buz tuttu

07.12.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars’ta aşırı soğuklar nedeniyle Lavaşın Gölü kısmen donarken, ağaçlar da kırağı tuttu.

Kars’ta Lavaşın Gölü buz tuttu

Kars’ta son günlerde etkili olan kar yağışı, soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hava sıcaklığının yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye düştüğü kentte Arpaçay ilçesine bağlı Taşbaşı köyü sınırlarında bulunan Lavaşın Gölü kısmen donarken, sis ve soğuktan ağaçlar kırağı tuttu. Gölün etrafındaki sazlıklar da adeta dondu. Beyaza bürünen ağaçlar fotoğrafçıların ilgisini çekti.

“HARİKA BİR MANZARA VAR”

Kars’ta soğukların etkili olmaya başladığına ifade eden fotoğrafçı Serkan Erkoç, “Lavaşın Gölü’ndeyim, gece eksi 8 dereceyi gören soğuktan Lavaşın Gölü de nasibini aldı ve kısmen dondu. Ağaçlarda soğuktan kırağı var. Tabii bu her gün rastladığımız görüntü değil, fotoğraf çektim. Çok güzel görüntü, harika bir manzara var” dedi.
Kars’ta kar yağışı aralıklarla devam ederken, yüksek kesimlerde ise sis etkili oluyor. Soğuk ve yağışlı havanın hafta sonuna kadar etkili olacağı öğrenildi.

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