YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars'ta lise öğrencileri "Çanakkale Destanı"nı kara kalem çalışmalarıyla anlattı

Kars'ta lise öğrencileri "Çanakkale Destanı"nı kara kalem çalışmalarıyla anlattı

18.03.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta lise öğrencileri "Çanakkale Destanı"nı kara kalem çalışmalarıyla anlattı

Kültür ve Turizm ile Milli Eğitim Bakanlıkları iş birliğinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla tarihi Kafkas Harp Tarihi Müzesi'nde "Çanakkale" temalı kara kalem resim sergisi açıldı.

Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi öğrenciler tarafından hazırlanan resim sergisinde, Çanakkale Zaferi kara kalem çalışmalarla anlatıldı.

Kars Valisi Türker Öksüz, İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç, İl Jandarma Komutanı Albay Hıdır Ayçiçek, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hayrettin Çetin, "Kanlı Tabya" olarak bilinen Kafkas Harp Tarihi Müzesi'ndeki serginin açılışını gerçekleştirdi.

Gülahmet Aytemiz Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Sait Gürek, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan protokol kapsamında resim sergisini tarihi müzede açtıklarını söyledi.

Gürek, öğrencilerin resimleri duygulanarak yaptığını anlatarak, "Sergi için öğrencilerimiz tarihi bir gün olması nedeniyle 18 Mart'ı seçtiler. Öğrencilerimiz yaklaşık 1 aydır kara kalem çalışmasıyla eserleri ortaya çıkartmaya çalıştı. Türk tarihi açısından önemi olan bu günde sergi açmak bizim için de gurur verici, emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Öğrencilerden Zerda Yucal ise resimleri hissederek yaptıklarını dile getirerek, "Bugünün anlam ve önemini biliyoruz. Öğretmenlerimizin de teşvikiyle Çanakkale'nin geçilmez olduğunu bugün göstermeye çalıştık." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Genç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdüGenç kurt 6 ayda Kars ile Edirne arasındaki mesafeye yakın yol yürüdü
Gümüşhane'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandıGümüşhane'de kamyonetin çarptığı üniversite öğrencisi yaralandı
Hatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisiHatay'a 58 yıl önce göç eden Karadenizlilerin Trabzonspor sevgisi
Anahtar Kelimeler:
Kars

Kars Namaz Vakitleri 18 Mart Cuma

İmsak
04:44
Sabah
06:08
Öğle
12:21
İkindi
15:43
Akşam
18:24
Yatsı
19:43
Kars ECZANELER
Kars ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Çiğ çiğ yiyor! “Hayvanların cinsel organları çok lezzetli”

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Şoke eden cinsel ilişki sözleri! “Bir pop yıldızıyla üçlü...”

Şoke eden cinsel ilişki sözleri! “Bir pop yıldızıyla üçlü...”

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.