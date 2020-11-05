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Kars’ta mahalle çeşmesi geleneği sürüyor

KARS HABERLERİ  | 05.11.2020 13:48 | Son Güncelleme

Kars’ta mahalle çeşmelerinden su doldurma geleneği sürüyor.

Kars’ta mahalle çeşmelerinden su doldurma geleneği sürüyor. Vatandaşlar içme suyu ihtiyaçlarını mahalle çeşmelerinden karşılıyor.
Kars’ta geçmişte her mahalle de bulunan mahalle çeşmelerinden günümüzde çok az sayıda kalmasına rağmen vatandaşlar alıştıkları gelenekten vaz geçmiyor. Susuz evin olmadığı kentte vatandaşlarından su ihtiyaçlarını evlerinden değil, mahallelerinde bulunan mahalle çeşmelerinden karşılamaya özen gösteriyor. Ellerinde bidonlarıyla mahalle çeşmesine gelen vatandaşlar suyunu doldurduktan sonra evlerinin yolunu tutuyor.
Kars’ta yıllardır devam eden mahalle çeşmesinden su doldurma geleneğini kentte sayıları az kalan çeşmelerde devam ediyor. sabah erken ve akşam saatlerinde çeşmelere ellerinde bulunan bidonlarla gelen vatandaşlar, hem sohbet etme imkanı buluyor. Hem de evlerine soğuk su götürüyor. Bazı vatandaşlar ise mahalle çeşmelerinden akan suyu çay ve yemek pişirmede kullanıyor.
Kentte yıllardan beri devam eden mahalle çeşmesi geleneği bir yandan da sürdürülebilmesi için çocuklara öğretiliyor.

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Sarikamis
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