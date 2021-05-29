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Kars'ta mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi

29.05.2021 12:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kars'ta mahalleye inen bozayı, cadde ve sokaklarda yiyecek ararken görüntülendi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde mahalleye inen bozayının cadde ve sokaklarda yiyecek araması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ormanlık alana yakın İnönü Mahallesi'ne gündüz inen bozayının, bahçelerde gezdikten sonra cadde ve sokaklardaki çöp konteynerlerinde yiyecek aradığını gören vatandaşlar, bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Atık yiyeceklerle karnını doyuran bozayı, ormanlık alana giderek gözden kayboldu.

İlçe sakinlerinden Emir Ali Bakışçı, AA muhabirine, ayıların mahallelerine genelde geceleri geldiğini belirterek, "Bugün orta büyüklükte bir ayı önce komşunun bahçesindeki kovanlara saldırdı, daha sonra da şehir içine doğru geldi. Burada yiyecek ararken biz de onu izledik." dedi.

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