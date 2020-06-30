YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kars
  4. Kars’ta maske takmayan 260 kişiye ceza kesildi

Kars’ta maske takmayan 260 kişiye ceza kesildi

KARS HABERLERİ  | 30.06.2020 15:55 | Son Güncelleme

Kars’ta daha önce belirlenen cadde ve sokaklarda yüzlerine maske takmadığı tespit edilen 260 kişiye toplam 234 bin lira ceza kesildi.Kars’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri defalarca araçlarından maske kullanımı başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşları sokak, sokak dolaşarak uyarıyor.Kars genelinde gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz dolaştığı tespit edilen 260 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282.

Kars’ta daha önce belirlenen cadde ve sokaklarda yüzlerine maske takmadığı tespit edilen 260 kişiye toplam 234 bin lira ceza kesildi.
Kars’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri defalarca araçlarından maske kullanımı başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşları sokak, sokak dolaşarak uyarıyor.
Kars genelinde gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz dolaştığı tespit edilen 260 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 234 bin lira idari para cezası uygulandı. Polis ve Jandarma ekiplerinin kent genelinde aralıksız denetimleri sürüyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Beğenen böyle beğensin' 'Beğenen böyle beğensin'
Termometreler eksi 19’u gördü!Termometreler eksi 19’u gördü!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Adana'da fuhuş operasyonu

Adana'da fuhuş operasyonu

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Akyaka’da 6 bin 155 kök kenevir ele geçirildi

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Kadınların korkulu rüyası ‘Endometriozis’ ten kurtulmak mümkün

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Emekliler çifte bayram yaşamak istiyor

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Küçük kardeşlerden örnek davranış

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Talas’ta kırsala hizmet yağıyor

Kars Namaz Vakitleri 30 Haziran Salı

İmsak
02:35
Sabah
04:33
Öğle
12:16
İkindi
16:15
Akşam
19:50
Yatsı
21:38

Kars Nöbetçi Eczaneler30 Haziran Salı

Tanrıverdi Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Kars’ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira

Kars’ta maskesiz gezmenin bedeli 108 bin 900 lira

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Kağızman’da iki aile arasındaki husumet son buldu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

Torundan dedeye duygulu veda mektubu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.