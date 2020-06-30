Kars’ta maske takmayan 260 kişiye ceza kesildi

Kars’ta daha önce belirlenen cadde ve sokaklarda yüzlerine maske takmadığı tespit edilen 260 kişiye toplam 234 bin lira ceza kesildi.

Kars’ta yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske denetimi yapan polis ve jandarma ekipleri, maske takmayan vatandaşlara ceza yazdı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri defalarca araçlarından maske kullanımı başta olmak üzere, sosyal mesafe kurallarına uyulması için vatandaşları sokak, sokak dolaşarak uyarıyor.

Kars genelinde gerçekleştirilen denetimlerde maskesiz dolaştığı tespit edilen 260 şahsa 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi kapsamında kişi başı 900 TL olmak üzere toplamda 234 bin lira idari para cezası uygulandı. Polis ve Jandarma ekiplerinin kent genelinde aralıksız denetimleri sürüyor.

