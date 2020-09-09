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Kars’ta maske zorunluluğu getirildi

KARS HABERLERİ  | 09.09.2020 09:15 | Son Güncelleme

Kars’ta kamuya açık alanlarda istisnasız ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde maske zorunluluğu getirildi.Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 08.09.2020/09-03 Sayılı Kararları gereğince kente genelindeki ‘meskenler hariç olmak üzere’ tüm alanlarda kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vatandaşların, istisnasız ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde maske takmaları zorunlu oldu.Kars genelinde hizmet veren minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına ise kesinlikle müsaade edilmeyecek.Kent genelinde hizmet veren restoran, kafe ve tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’dan sonra müzik yayınına, ‘canlı müzik, kayıt dinletilmesi her türlü yayın dahil’ hiçbir şartta müsaade edilmeyecek.Korona virüs (Covid-19) vakalarında görülen artışlar bir takım kararların alınmasına neden oldu.

Kars’ta maske zorunluluğu getirildi

Kars’ta kamuya açık alanlarda istisnasız ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde maske zorunluluğu getirildi.
Kars İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nin 08.09.2020/09-03 Sayılı Kararları gereğince kente genelindeki ‘meskenler hariç olmak üzere’ tüm alanlarda kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar vatandaşların, istisnasız ağız ve burunu tamamen kapatacak şekilde maske takmaları zorunlu oldu.
Kars genelinde hizmet veren minibüs, midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüsler gibi iç hacim bakımından fiziki mesafe kurallarının uygulanamayacağı şehir içi toplu ulaşım araçlarında ayakta yolcu alınmasına ise kesinlikle müsaade edilmeyecek.
Kent genelinde hizmet veren restoran, kafe ve tüm yeme-içme ya da eğlence yerlerinde saat 24.00’dan sonra müzik yayınına, ‘canlı müzik, kayıt dinletilmesi her türlü yayın dahil’ hiçbir şartta müsaade edilmeyecek.
Korona virüs (Covid-19) vakalarında görülen artışlar bir takım kararların alınmasına neden oldu. Kentte İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi’nce alınan kararlara uymayanlar hakkında ise cezai işlem yapılacak.

Kars’ta maske zorunluluğu getirildi

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Merkez
Atas Eczanesi
Kagizman
Karabağ Eczanesi
Sarikamis
Dıyar Eczanesi
Selim
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